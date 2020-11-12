Глава МИД РФ заявил, что турецких миротворцев не будут направлять в Нагорный Карабах

По словам Сергея Лаврова, турецкие наблюдатели будут работать на тех же основаниях, что и российские миротворцы. Фото: пресс-служба Кремля.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил журналистам о том, что миротворцы из Турции не будут направляться в Нагорный Карабах. По его словам, турецкие наблюдатели будут работать на тех же основаниях, что и российские миротворцы.

"Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе", - передаёт слова Сергея Лаврова ТАСС.

Он подчеркнул, что миротворцы из Турции будут находиться в границах российско-турецкого мониторингового центра в Азербайджане, который работает в стационарном режиме. Территория расположения центра будет дополнительно согласована. По словам главы МИД РФ, миротворцы будут использовать беспилотники и другие средства технического контроля, чтобы следить за тем, какая из сторон соблюдает, а какая нарушает подписанное соглашение о прекращении огня на территории Карабаха.

Во вторник, 10 ноября Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали документ о полном прекращении огня. Согласно документу, Армения и Азербайджан обязались остановиться на занятых позициях и начать обмен военнопленными и телами.

Позже стало известно, что министры обороны России и Турции договорились о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали соответствующий меморандум. Сегодня Владимир Путин подписал документ, касающийся мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе.

Напомним, вооружённые столкновения в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались в конце сентября. Лидеры противоборствующих сторон обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

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