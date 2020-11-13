Китай поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах США

Джозефа Байдена также поздравили главы Канады, Великобритании, Франции, Украины, ФРГ, Турции, Словении, Казахстана, генсек ООН и король Саудовской Аравии. Фото: пресс-служба Кремля.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах США. Он отметил, что Китай уважает выбор граждан Соединённых Штатов.

"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Джозефа Байдена и госпожу Камалу Харрис. Мы понимаем, что результаты президентских выборов в США будут определены в соответствии с законом и другими процедурами Соединённых Штатов", - передаёт слова Вана Вэньбиня ТАСС.

Джозефа Байдена уже поздравили также главы Канады, Великобритании, Франции, Украины, ФРГ, Турции, Словении, Казахстана, генсек ООН и король Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит Джозефа Байдена только после оглашения официальных результатов голосования.

"Тому, кто будет объявлен избранным президентом, президент направит поздравительную телеграмму, об этом мы уже говорили. Если мы правильно понимаем, до сих пор избранный президент не был объявлен", - передаёт слова Дмитрия Пескова газета "Известия".