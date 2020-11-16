Во втором туре президентских выборов в Молдавии побеждает Майя Санду

В Молдавии подводят итоги второго тура президентских выборов. Фото: Владимир Мартьянов.

В Молдавии подводят итоги второго тура президентских выборов. В ходе него побеждает лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду.

После подсчёта 99% голосов она набирает 56,91%, действующий глава государства Игорь Додон — 43,09%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК Молдавии.

Напомним, первый тур выборов состоялся 1 ноября. Тогда Майя Санду набрала больше всех голосов — 35,1%, Игорь Додон — 32,6%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимые 50% плюс один голос, для определения победителя было решено провести второй тур.