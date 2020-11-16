Президент России поздравил гендиректора ЮНЕСКО с 75-летием организации

Владимир Путин пожелал Одре Азуле благополучия, крепкого здоровья и успехов. Фото: пресс-служба Кремля.

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры была основана ровно 75 лет назад. По этому случаю Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму гендиректору ЮНЕСКО Одре Азуле.

По словам российского лидера, ЮНЕСКО делает многое для упрочнения гуманитарного сотрудничества между странами, а также служит интересам духовного и интеллектуального развития человечества. Кроме того, он отметил, что в мировом сообществе очень востребован объединительный, позитивный потенциал организации.

"Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь принимать активное участие в работе ЮНЕСКО, способствовать достижению целей и задач, стоящих перед этой важной международной структурой", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напоследок Владимир Путин пожелал Одре Азуле благополучия, крепкого здоровья и успехов.

ЮНЕСКО была основана в 1945 году в Лондоне на конференции с участием 44 государств. Тогда же был подписан указ, согласно которому главной целью ЮНЕСКО является "достижение путём сотрудничества народов всего мира в области образования, науки и культуры международного мира и всеобщего благосостояния человечества".