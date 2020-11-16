Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии

Владимир Путин пожелал Майе Санду крепкого здоровья и благополучия. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Майе Санду. По итогам обработки 100% голосов она признана победителем в президентских выборах в Молдавии.

Напомним, первый тур выборов состоялся 1 ноября. Тогда лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 35,1% голосов, а действующий президент Молдавии Игорь Додон — 32,6%. Так как ни один из кандидатов не набрал необходимые 50% плюс один голос, для определения победителя было решено провести второй тур.

Второй тур выборов на должность главы государства состоялся вчера. Майя Санду одержала победу на президентских выборах, набрав 57,75% голосов, а у её соперника Игоря Додона - 42,25%.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин пожелал Майе Санду крепкого здоровья и благополучия.