Российский периметр становится всё более неустойчивым

К поясу нестабильности вокруг России подключают Молдавию Фото: Павел Ворожцов

Стало известно, что на прошедшем в минувшее воскресенье втором туре выборов президента Молдавии победу одержала Майя Санду – лидер партии, выступающей за дальнейшее сближение страны с Евросоюзом и НАТО.

Напомним, на прошедшем в Республике Молдова две недели назад голосовании по выборам президента ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы более 50 процентов голосов избирателей в свою поддержку. Поэтому на 15 ноября был назначен второй тур выборов. На нём в борьбе за президентское кресло сошлись двое: действующий глава государства Игорь Додон, являющийся также лидером партии социалистов Молдавии, и возглавляющая партию «Действие и солидарность» бывшая премьер-министр страны Майя Санду.

По результатам второго тура за Санду проголосовали 54 процента избирателей, а за Додона — 46 процентов.

Заметим, что ещё накануне первого тура предвыборной президентской гонки в Молдавии многие аналитики предрекали этой стране «цветную революцию». Этому способствовали заявления самой Майи Санду, которая не уставала повторять в предвыборных речах, что итоги голосования будут непременно сфальсифицированы пророссийски настроенным Додоном и призывала своих сторонников быть готовыми к выходу на акции протеста. Учитывая, что, в ходе предвыборной кампании в её поддержку высказывались и председатель Евросовета Дональд Туск, и председатель Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, и президент Румынии Клаус Йоханнис, выплеска протестов на улицы Кишенёва действительно можно было ожидать, собери Санду чуть меньше голосов. Ведь даже в день голосования она заявила, что располагает сведениями о более чем тысяче нарушений на избирательных участках. Но как только стало известно о перевесе голосов в её пользу, заявления о нарушениях стихли…

Что ждёт Молдавию в будущем? Ведь если за Санду почти единодушно проголосовали сотни тысяч молдавских избирателей, которые живут и работают в странах Евросоюза и в США, то за Додона – абсолютное большинство жителей Приднестровья. В самой же Молдавии голоса распределились примерно поровну, что свидетельствует о наличии в республике как большого числа сторонников сближения с Евросоюзом, так и тех, кто выступает за сохранение и развитие связей с Россией.

Действующий президент Молдавии, мандат которого истекает 23 декабря, обратился к своим сторонникам с просьбой не поддаваться на провокации и не выходить на улицы. «Я призываю к спокойствию, нам не нужна дестабилизация. Но законные этапы для опротестования результатов выборов нужно пройти», – заявил вчера Игорь Додон.

Вывод напрашивается один: Молдавия включается в пояс нестабильности, которым Запад последовательно окружает Россию.

ДОСЬЕ «ОГ» Майя Григорьевна Санду родилась в 1972 году в Молдавской ССР. Окончила Академию экономического образования в Кишинёве и Гарвардский университет в США. Работала в отделе сотрудничества с Евросоюзом в министерстве экономики Молдавии, в представительстве Всемирного банка в Кишинёве. Три года возглавляла министерство просвещения республики и провела реформу образования, в результате которой английский язык стал обязательным в молдавских школах, а русский – факультативным. В 2019 году исполняла обязанности премьер-министра страны.

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