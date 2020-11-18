«Это же не кино. Это трагедия»: заявления Путина о Нагорном Карабахе спустя неделю перемирия

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Прошла неделя с момента подписания Президентом России, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. О том, как сейчас обстоит ситуация в зоне конфликта, высказался Владимир Путин – приводим основные тезисы.

Кровопролитие остановлено

– Самое главное, что удалось сделать, – это прекратить кровопролитие. Я уже говорил, свыше четырёх тысяч человек погибло только по официальным данным. На самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино. Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями.

Оценка действий СССР

– Я вынужден напомнить, что всё это началось уже в далёком 1988 году, когда произошли столкновения на этнической почве в азербайджанском городе Сумгаите. Потом эти события перекинулись на Нагорный Карабах. Повторю ещё раз: это вещи тонкие, здесь я не хочу занимать чью-то сторону. Кто там прав, кто виноват, сейчас вообще невозможно сказать, но навести порядок нужно было, защитить людей надо было, гражданское население. Этого сделано не было.

О договорённостях

– Договорились о разблокировании всех транспортных коммуникаций, восстановлении экономических связей – на мой взгляд, это чрезвычайно важно и это создаёт хорошую базу для нормализации отношений на длительную перспективу.

О статусе Карабаха

– Да, такая проблема существует, окончательный статус Карабаха не урегулирован. Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, существующий на сегодняшний день. Что будет дальше – это предстоит решить в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса.

О роли Турции

– Можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но трудно обвинить Турцию в нарушении международного права.

О выплатах миротворцам

– Военнослужащие, которые выполняют миротворческие функции, выполняют эту миссию, получают дополнительные выплаты, но не боевые, а именно за выполнение своих миротворческих функций за рубежом.

Об отношениях с Арменией

– Никаких особенностей в наших взаимоотношениях с Арменией за последнее время, в том числе за время, когда у власти находился премьер Пашинян, я не отмечаю.

Кстати Напомним, для урегулирования конфликта в Нагорный Карабах были введены российские миротворцы, которые будут находиться там минимум пять лет. В соответствии с Конституцией России и действующим федеральным законодательством, Владимиру Путину необходимо было получить на это разрешение Совета Федерации. В среду вопрос был рассмотрен на заседании: сенаторы единогласно поддержали решение российского лидера.

О реакции Николы Пашиняна

Владимир Путин также сообщил, что перемирия в Карабахе можно было достичь ещё 19–20 октября, когда ему удалось убедить азербайджанского лидера Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Карабахе. Но тогда Алиев выдвинул условие – возвращение беженцев, в том числе в город Шуша.

– Неожиданно для меня позиция наших армянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. И премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне сейчас не очень понятно, в чём эта угроза была бы.

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