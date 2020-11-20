Владимир Путин рассказал, почему для России важно урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе

Президент подчеркнул, что подобные конфликты представляют для России особую важность, так как в стране проживают миллионы азербайджанцев и армян. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл совещание о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Глава государства заявил, что необходимость урегулирования ситуации на этой территории напрямую связана с обеспечением внутренней безопасности России.

Президент подчеркнул, что подобные конфликты представляют для России особую важность, так как в стране проживают миллионы азербайджанцев и армян.

"Нас связывают с этим республиками многовековые без всякого преувеличения связи. Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи, и представляет очень большой интерес с точки зрения внутренней безопасности, с точки зрения политики", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

В ходе совещания российский лидер отметил слаженную работу миротворцев, в частности, оперативно проведённое разминирование территорий, развёртывание сил и контроль за режимом прекращения огня.

Кроме того, Владимир Путин рассказал о визите в Москву президента Международного комитета Красного Креста Петера Маурера, который подтвердил готовность наращивать активность в Ереване, в Баку и в Степанакерте, полагаясь на поддержку российских миротворцев. Президент России призвал управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Всемирную организацию здравоохранения и Службу ООН по разминированию последовать примеру Красного Креста.

Напомним, вооружённые столкновения в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались в конце сентября. Лидеры противоборствующих сторон обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

10 ноября, Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении подписали документ о полном прекращении огня. Согласно ему, Армения и Азербайджан обязались остановиться на занятых позициях и начать обмен военнопленными и телами. Спустя три дня после этого Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху.