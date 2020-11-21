Владимир Путин сравнил последствия пандемии COVID-19 c Великой депрессией

Президент России Владимир Путин выступил на встрече глав делегаций стран – участниц «Группы двадцати». Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выступил на встрече глав делегаций стран – участниц «Группы двадцати», приглашённых государств и международных организаций. Российский лидер сравнил кризис из-за пандемии COVID-19 с Великой депрессией и назвал главные риски для человечества.

«Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, ещё не знал», - приводит слова Президента России пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что пандемия уже унесла «десятки, сотни тысяч жизней», а миллионы людей лишились своих рабочих мест и доходов. В результате рост национальных экономик оказался «серьёзно подорван».

«Главным риском, конечно, остаётся массовая долгосрочная так называемая «застойная» безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности, и роль «двадцатки» здесь состоит в том, чтобы этого не допустить», - подчеркнул российский лидер.

Саммит проходит 21–22 ноября в режиме видеоконференции под председательством Саудовской Аравии.

На повестке форума – вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли, а также проблематика сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, энергетики и противодействия коррупции.