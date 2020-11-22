Владимир Путин рассказал о роли России в заключении соглашения по Нагорному Карабаху

По словам главы государства, Россия выполняла роль посредника, а у документа было три автора. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин раскрыл подробности заключения соглашения по Нагорному Карабаху. По словам главы государства, Россия выполняла роль посредника, а у документа было три автора.

Об этом российский лидер рассказал в интервью Павлу Зарубину, ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Президент России отметил, что документ представлял собой договорённость между двумя сторонами.

«Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение воюющих сторон, что мы сейчас и делаем», – отметил Владимир Путин, подчеркнув, что «авторами безусловно являются три стороны».

«Что касается самого текста, то мы делали это втроём – я, естественно, президент Алиев и премьер-министр Пашинян. По-другому было невозможно», – рассказал Владимир Путин.

Напомним, вооружённые столкновения в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались в конце сентября. Лидеры противоборствующих сторон обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

10 ноября, Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении подписали документ о полном прекращении огня. Согласно ему, Армения и Азербайджан обязались остановиться на занятых позициях и начать обмен военнопленными и телами. Спустя три дня Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху.

Ранее на этой неделе Президент России Владимир Путин провёл совещание о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Глава государства заявил, что необходимость урегулирования ситуации на этой территории напрямую связана с обеспечением внутренней безопасности России.