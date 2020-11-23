США официально вышли из Договора по открытому небу

Вступило в силу решение США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Фото: Галина Соловьёва.

Вступило в силу решение США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). О намерении Вашингтона выйти из договора президент Дональд Трамп объявил полгода назад.

«Сегодня шесть месяцев с того момента, как США представили своё уведомление о выходе из ДОН. Мы больше не являемся стороной этого договора», - подтвердил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Его заявление опубликовано в Twitter Совета национальной безопасности при Белом доме.

Договор по открытому небу позволяет участникам совершать полёты в воздушном пространстве стран-подписантов (их теперь - 33, кроме того, договор подписала, но не ратифицировала Киргизия) для наблюдения за военной деятельностью. Свой выход из договора американская сторона объяснила тем, что Россия якобы нарушила соглашение. Россия возразила, что следует условиям договора, и выдвинула встречные обвинения, передаёт ТАСС.

Добавим, что предварительно победивший на прошедших недавно президентских выборах в США демократ Джозеф Байден в ходе избирательной кампании раскритиковал решение Трампа о выходе из ДОН. Он заявил, что этот шаг усилит напряжённость в отношениях с Россией.

Решение о выходе Штатов из договора прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что теперь «документ утрачивает свою жизнеспособность».