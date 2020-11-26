Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США

Всеобщие выборы президента США прошли 3 ноября. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель КНР направил поздравительную телеграмму с победой на выборах президента США кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Гармоничное и стабильное развитие китайско-американских отношений удовлетворяет интересам народов двух стран и к тому же соответствует ожиданиям всего международного сообщества. Надеюсь, что в дальнейшем у Китая и Соединенных Штатов не будет разногласий и противоречий в двусторонних отношениях», - цитирует ТАСС обращение главы КНР.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что высшее руководство страны стремится к нормализации отношений с американскими властями и выразил надежду, что при новом президенте Белый дом будет придерживаться принципов равноправия и взаимного уважения.

Помимо Джозефа Байдена, председатель КНР поздравил с победой на выборах Камалу Харрис, которая должна занять должность вице-президента США.

Напомним, всеобщие выборы президента США прошли 3 ноября. Джозеф Байден и Дональд Трамп поочерёдно вырывались вперёд. Ведущие американские СМИ уже сообщили о победе кандидата от демократов. Сам Джозеф Байден в своём обращении к нации также заявил о своей победе с убедительным отрывом.

Ранее кандидата от Демократической партии уже поздравили с победой официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, президент Израиля Реувен Ривлин, главы Канады, Великобритании, Франции, Украины, ФРГ, Турции, Словении, Казахстана, генсек ООН и король Саудовской Аравии.

Президент России Владимир Путин пока Джозефа Байдена не поздравил. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в США пока ещё продолжается рассмотрение жалоб и пересчёт голосов в некоторых штатах, без которых итоги выборов не могут быть признаны официально. Глава государства поздравит избранного президента США после завершения всех официальных процедур.