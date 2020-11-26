Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие поздравления Владимира Путина Джозефу Байдену

Дмитрий Песков отметил, что многие СМИ и политики трактуют отсутствие поздравления не верно. Фото: пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что российский лидер до сих пор не поздравил нового президента США. По его словам, это не говорит о том, что Владимир Путин отказывается принимать победу Джозефа Байдена на выборах.

Дмитрий Песков отметил, что многие СМИ и политики трактуют отсутствие поздравления не верно.

"Президент поздравит избранного президента США своевременно — после того, как будут подведены итоги выборов. Но никакие итоги выборов ещё не подводились", - передаёт слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

По его словам, поздравления от лидеров других стран никак не влияют на позицию Президента РФ по этой теме. Напомним, Джозефа Байдена уже поздравили главы Канады, Великобритании, Франции, Украины, ФРГ, Турции, Словении, Казахстана, КНР, генсек ООН и король Саудовской Аравии.

Всеобщие выборы президента США прошли 3 ноября. Джозеф Байден и Дональд Трамп поочерёдно вырывались вперёд. Ведущие американские СМИ уже сообщили о победе кандидата от демократов. Сам Джозеф Байден в своём обращении к нации также заявил о своей победе с убедительным отрывом.