Правительство Грузии в полном составе ушло в отставку

Члены правительства и премьер-министр страны будут исполняющими обязанности до утверждения нового кабмина. Фото: сайт Правительства Грузии.

Кабинет министров Грузии уходит в отставку в полном составе. Члены правительства и премьер-министр страны будут исполняющими обязанности до утверждения нового кабмина.

"Правительство сложило свои полномочия. Отныне премьер и весь кабинет являются исполняющими обязанности", - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы кабмина Грузии.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. В общей сложности работали 3 847 избирательных участков, в том числе 52 за пределами республики. Выборы проводились по смешанной системе: 120 депутатов из 150 избирались по пропорциональным спискам, а 30 - по мажоритарным. В выборах участвовали 48 партий и два блока.

После обработки всех бюллетеней победителем была признана правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", набравшая 48,15% голосов. Второе место занял избирательный блок "Единое национальное движение - Объединённая оппозиция "Сила в единстве" с результатом в 27,14% голосов.

Согласно конституции Грузии, у парламента страны есть несколько недель на утверждение нового состава правительства. Если новый состав кабмина не был утверждён, то президент распускает его и назначает внеочередные парламентские выборы. Сообщается, что правящая партия планирует вновь выдвинуть Георгия Гахарию на пост премьер-министра.