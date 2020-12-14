Российские миротворцы пресекли попытку срыва режима прекращения огня

Командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов. Фото: Пресс-служба МО РФ

В минувшую субботу официальные представители властей Армении и Азербайджана заявили о произошедших в Гадрутском районе Нагорного Карабаха столкновениях между азербайджанскими военнослужащими и местными ополченцами.

По данным армянской стороны, 12 декабря в районе, где действует режим прекращения огня, азербайджанская армия «возобновила атакующие действия», в ходе которых было ранено шесть армянских военнослужащих. Свою версию высказали в Баку. После перехода, в соответствии с соглашением от 9 ноября, ряда примыкающих к Карабаху территорий под контроль азербайджанской стороны, в двух сёлах Гадрутского района, которые также подлежали передаче, остались армянские подразделения. Ими 11 декабря был убит азербайджанский военнослужащий и тяжело ранен сотрудник компании, устанавливавшей там средства связи и ретрансляции, – это вынудило азербайджанскую сторону «принять ответные меры».

Ситуацию прокомментировал и командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов. В комментарии, опубликованном на сайте Миноброны России, он отметил, что 11 декабря в окрестностях населённых пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня. Оно было пресечено действиями российского миротворческого контингента.

– В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась, – сказал командующий. – Российскими миротворцами ведётся постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон.

Мэр Гадрута Ваган Савадян также подтвердил, что огонь был прекращён сразу после прибытия в Хцаберд и Хин Тахер российских миротворцев.

Напомним, в соответствии с мирным соглашением от 9 ноября, Азербайджану переданы примыкающие к Карабаху территории, которые в начале 1990-х были заняты армянской армией, а Армении даны гарантии безопасного транспортного коридора в Нагорный Карабах. Для контроля за исполнением договоренностей и соблюдением режима прекращения огня в Нагорный Карабах направлены около двух тысяч российских миротворцев, которые в круглосуточном режиме несут службу на 23 наблюдательных постах.

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Фото: Пресс-служба МО РФ