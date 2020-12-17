Президент Франции заразился коронавирусом

Эммануэль Макрон заразился коронавирусом. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус. Глава государства уйдёт на самоизоляцию, которая будет длиться семь дней.

В течение этого времени французский лидер будет работать в удалённом формате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Напомним, ранее "Областная газета" писала о том, что COVID-19 диагностировали также у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента США Дональда Трампа, премьер-министра Грузии Георгия Гахарии и президента Украины Владимира Зеленского. Болезнь также перенёс председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.