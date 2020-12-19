В Госдепе рассказали о судьбе генконсульств в России

В Госдепе рассказали о судьбе генконсульств в России. Фото: Павел Ворожцов.

Консульство США в Екатеринбурге приостанавливает работу, во Владивостоке ‒ закрывается. Такое решение принял американский госсекретарь Майкл Помпео.

"Госсекретарь в тесной консультации с послом [США в РФ] Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надёжной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации", ‒ передаёт слова представителя Госдепартамента ТАСС.

Отмечается, что такое решение было принято для оптимизации работы дипломатической миссии США в РФ. Собеседник агенства также уточнил, что никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется.

После закрытия двух генконсульств (точные даты ещё не названы) единственным дипломатическим ведомством США в России станет посольство в Москве.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что возможное закрытие консульств США во Владивостоке и Екатеринбурге вряд ли может испортить отношения, которые находятся в не лучшем состоянии.

Добавим, 12 декабря стало известно о временном закрытии Генерального консульства России в Нью-Йорке. Официальная причина ‒ ухудшение эпидемической обстановки. Записанные на приём посетители будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы.

Консульство США в Екатеринбурге предоставляет консульские услуги американским и российским гражданам на территории Урала и Западной Сибири с 1994 года. Из-за пандемии, с марта Генконсульство оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями.

Как рассказал "Областной газете" руководитель представительства российского МИДа в Екатеринбурге Александр Харлов, официальной информации о закрытии консульства в ведомство не поступало. Оперативно получить комментарий Генерального консульства США в Екатеринбурге не удалось. В диппредставительстве не комментируют опубликованную в СМИ информацию о возможном закрытии.