Майя Санду вступила в должность президента Молдавии. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Teleradio Moldova.

В Молдавии состоялась торжественная церемония инаугурации президента страны. Майя Санду официально вступила в должность главы государства в присутствии членов Конституционного суда, депутатов парламента и иностранных дипломатов.

Церемония началась с исполнения гимна Республики Молдова, после чего председатель Конституционного суда Домника Маноле огласила решение об утверждении результатов выборов главы государства. Майя Санду принесла присягу, и её официально объявили президентом Молдавии, сообщает ТАСС.

"Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдавии", - зачитала Майя Санду текст присяги.

Она поблагодарила избирателей за поддержку и заявила, что будет постепенно реализовывать свои планы. Кроме того, Майя Санду раскритиковала работу правительства Иона Кику, заявив, что кабмин провалил работу по борьбе с пандемией, и обвинив парламент в коррупции, а также высказалась за роспуск правительства и проведение досрочных выборов.

Напомним, первый тур выборов состоялся 1 ноября. Тогда лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 35,1% голосов, а действующий президент Молдавии Игорь Додон — 32,6%. Так как ни один из кандидатов не набрал необходимые 50% плюс один голос, для определения победителя было решено провести второй тур.

Второй тур выборов на должность главы государства состоялся 15 ноября. Майя Санду одержала победу на президентских выборах, набрав 57,75% голосов, а у её соперника Игоря Додона - 42,25%. Владимир Путин поздравил её с победой 16 ноября.

Добавим, что в середине декабря голосование выборщиков в США подтвердило победу Джозефа Байдена на президентских выборах.

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