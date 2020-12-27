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27 декабря 2020, 16:55

Президент Абхазии сдал положительный тест на COVID-19

Президент Абхазии Аслан Бжания.

Президент Абхазии Аслан Бжания. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Абхазии Аслан Бжания заболел коронавирусом. Третий тест на COVID-19 оказался положительным.

«Пришли результаты третьего теста, и они оказались положительными», - передаёт слова лидера Абхазии «Интерфакс».

По словам президента, ранее он уже сдавал два тест на COVID-19 – первый оказался положительным, а второй отрицательным. Третий тест подтвердил у Аслан Бжания коронавирус.

Сейчас глава Абхазии находится в своей резиденции в Сухуме. Сам президент оценивает своё самочувствие, как хорошее.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился президент Франции Эммануэль Макрон.

Также "Областная газета" писала о том, что COVID-19 диагностировали у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента США Дональда Трампа, премьер-министра Грузии Георгия Гахарии и президента Украины Владимира Зеленского. Болезнь также перенёс председатель Правительства РФ Михаил Мишустин

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