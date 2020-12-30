Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена и Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров зарубежных государств. В частности, поздравления от российского лидера получили действующий президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и избранный глава США Джозеф Байден.
В своём поздравлении Джозефу Байдену Владимир Путин отметил, что вызовы, с которыми столкнулся мир в 2020 году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества.
"Президент выразил уверенность, что Россия и Соединённые Штаты, выстраивая отношения в духе равноправия и учёта интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях", - говорится на сайте Кремля.
Дональду Трампу российский лидер пожелал доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье, а всем гражданам США – счастья и процветания. Также Владимир Путин направил поздравительные телеграммы:
- президенту Республики Абхазия Аслану Бжании
- президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву
- президенту Республики Армения Армену Саркисяну и премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну
- президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко
- президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и первому президенту Республики Казахстан, Почётному председателю Высшего Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву
- и. о. Президента Киргизской Республики Таланте Мамытовой
- президенту Республики Молдова Майе Санду
- президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону
- президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову
- президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву
- президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову
- президенту Аргентинской Республики Альберто Фернандесу
- президенту Федеративной Республики Бразилии Жаиру Болсонару
- его Святейшество Папу Римского Франциска
- королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону
- премьер-министру Венгрии Виктору Орбану
- президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро
- генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президенту Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгу
- федеральному президенту Федеративной Республики Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германии Ангеле Меркель
- премьер-министру Греческой Республики Кириакосу Мицотакису
- премьер-министру Государства Израиль Биньямину Нетаньяху
- президенту Республики Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Республики Индии Нарендре Моди
- королю Испании Филиппу VI и Королеве Летиции
- президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле и председателю Совета Министров Итальянской Республики Джузеппе Конте
- премьер-министру Канады Джастину Трюдо
- председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину
- президенту Республики Кореи Мун Чжэину
- президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю и первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Раулю Кастро
- правящему Князю Монако Альберту II
- президенту Республики Сербии Александру Вучичу
- президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду
- президенту Республики Словении Боруту Пахору
- президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану
- президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё
- президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону
- президенту Республики Хорватии Зорану Милановичу
- президенту Чешской Республики Милошу Земану
- премьер-министру Королевства Швеция Стефану Лёвену
- президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафозе
- премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге.
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