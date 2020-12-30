Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена и Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством

Владимир Путин отметил, что вызовы, с которыми столкнулся мир в 2020 году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров зарубежных государств. В частности, поздравления от российского лидера получили действующий президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и избранный глава США Джозеф Байден.

В своём поздравлении Джозефу Байдену Владимир Путин отметил, что вызовы, с которыми столкнулся мир в 2020 году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества.

"Президент выразил уверенность, что Россия и Соединённые Штаты, выстраивая отношения в духе равноправия и учёта интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях", - говорится на сайте Кремля.

Дональду Трампу российский лидер пожелал доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье, а всем гражданам США – счастья и процветания. Также Владимир Путин направил поздравительные телеграммы:

президенту Республики Абхазия Аслану Бжании

президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву

президенту Республики Армения Армену Саркисяну и премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну

президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко

президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и первому президенту Республики Казахстан, Почётному председателю Высшего Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву

и. о. Президента Киргизской Республики Таланте Мамытовой

президенту Республики Молдова Майе Санду

президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону

президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову

президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву

президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову

президенту Аргентинской Республики Альберто Фернандесу

президенту Федеративной Республики Бразилии Жаиру Болсонару

его Святейшество Папу Римского Франциска

королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону

премьер-министру Венгрии Виктору Орбану

президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро

генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президенту Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгу

федеральному президенту Федеративной Республики Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германии Ангеле Меркель

премьер-министру Греческой Республики Кириакосу Мицотакису

премьер-министру Государства Израиль Биньямину Нетаньяху

президенту Республики Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Республики Индии Нарендре Моди

королю Испании Филиппу VI и Королеве Летиции

президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле и председателю Совета Министров Итальянской Республики Джузеппе Конте

премьер-министру Канады Джастину Трюдо

председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину

президенту Республики Кореи Мун Чжэину

президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю и первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Раулю Кастро

правящему Князю Монако Альберту II

президенту Республики Сербии Александру Вучичу

президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду

президенту Республики Словении Боруту Пахору

президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану

президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё

президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону

президенту Республики Хорватии Зорану Милановичу

президенту Чешской Республики Милошу Земану

премьер-министру Королевства Швеция Стефану Лёвену

президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафозе

премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге.