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30 декабря 2020, 15:06

Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена и Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством

Владимир Путин

Владимир Путин отметил, что вызовы, с которыми столкнулся мир в 2020 году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров зарубежных государств. В частности, поздравления от российского лидера получили действующий президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и избранный глава США Джозеф Байден.

В своём поздравлении Джозефу Байдену Владимир Путин отметил, что вызовы, с которыми столкнулся мир в 2020 году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества.

"Президент выразил уверенность, что Россия и Соединённые Штаты, выстраивая отношения в духе равноправия и учёта интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях", - говорится на сайте Кремля.

Дональду Трампу российский лидер пожелал доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье, а всем гражданам США – счастья и процветания. Также Владимир Путин направил поздравительные телеграммы:

  • президенту Республики Абхазия Аслану Бжании
  • президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву
  • президенту Республики Армения Армену Саркисяну и премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну
  • президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко
  • президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и первому президенту Республики Казахстан, Почётному председателю Высшего Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву
  • и. о. Президента Киргизской Республики Таланте Мамытовой
  • президенту Республики Молдова Майе Санду
  • президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону
  • президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову
  • президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву
  • президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову
  • президенту Аргентинской Республики Альберто Фернандесу
  • президенту Федеративной Республики Бразилии Жаиру Болсонару
  • его Святейшество Папу Римского Франциска
  • королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону
  • премьер-министру Венгрии Виктору Орбану
  • президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро
  • генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президенту Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгу
  • федеральному президенту Федеративной Республики Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германии Ангеле Меркель
  • премьер-министру Греческой Республики Кириакосу Мицотакису
  • премьер-министру Государства Израиль Биньямину Нетаньяху
  • президенту Республики Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Республики Индии Нарендре Моди
  • королю Испании Филиппу VI и Королеве Летиции
  • президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле и председателю Совета Министров Итальянской Республики Джузеппе Конте
  • премьер-министру Канады Джастину Трюдо
  • председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину
  • президенту Республики Кореи Мун Чжэину
  • президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю и первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Раулю Кастро
  • правящему Князю Монако Альберту II
  • президенту Республики Сербии Александру Вучичу
  • президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду
  • президенту Республики Словении Боруту Пахору
  • президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану
  • президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё
  • президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону
  • президенту Республики Хорватии Зорану Милановичу
  • президенту Чешской Республики Милошу Земану
  • премьер-министру Королевства Швеция Стефану Лёвену
  • президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафозе
  • премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге.

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