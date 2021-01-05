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5 января 2021, 17:16

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили совместное производство вакцины от COVID-19

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Они обменялись новогодними и рождественскими поздравлениями, а также обсудили совместные меры по борьбе с COVID-19.

В ходе разговора обсуждались возможные перспективы совместного производства вакцин от коронавируса и другие вопросы, касающиеся борьбы с пандемией. Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжать  контакты между минздравами и профильными ведомствами двух государств касательно данной темы.

Также лидеры двух стран обсудили актуальные политические вопросы.

"Затрагивались также некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "Комплекса мер" и договорённостей, достигнутых в ходе "нормандских" саммитов", - сообщается на сайте Кремля.

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