В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека

Во время протестов перед зданием Конгресса США погибли четыре человека. Одной из жертв стала женщина, в которую выстрелил сотрудник столичной полиции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичной полиции Роберта Конти. Известно о смертях ещё одной женщины и двух мужчин. Конкретные причины их гибели не раскрываются.

По данным Конти, около 14 сотрудников полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них госпитализированы.

Как развивались события в Вашингтоне:

Накануне, 6 января, Сенат и Палата представителей Конгресса США собрались на совместное заседание. Им предстояло утвердить итоги президентских выборов.

Однако заседание было приостановлено из-за возражений республиканцев, которые отказались утверждать победу демократа Джозефа Байдена. Позже его пришлось и вовсе прекратить ‒ сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвали оцепление полиции и проникли в здание Капитолия. Законодатели были эвакуированы в безопасные места.

После нормализации ситуации в центре Вашингтона американские законодатели возобновили прерванную сессию. Сообщалось о задержании не менее 20 протестующих.

Одним из первых на ситуацию отреагировал Трамп. В Twitter он призвал сторонников выражать недовольство мирно. Байден же в телеобращении назвал происходящее в столице "не протестами, а мятежом".