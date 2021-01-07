Темы дня

Политика / В мире
7 января 2021, 14:25

Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом

Джо Байден

Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом. Фото: kremlin.ru

Конгресс США на фоне прошедших протестов утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах. По итогам утверждения он получил более 270 голосов выборщиков.

Победа демократа Джозефа Байдена на состоявшихся 3 ноября президентских выборах утверждена сегодня в ходе совместного заседания Сената и Палаты представителей Конгресса США, сообщает ТАСС.

Предполагается, что итог заседания поставит точку в процессе подведения результатов ноябрьского голосования. Станет понятно, кто  официально является следующим главой американской администрации.

Напомним, накануне Сенат и Палата представителей Конгресса США уже собирались на заседание для утверждения итогов президентских выборов. Однако сперва оно было прервано из-за возражений республиканцев, а позже его пришлось и вовсе прекратить. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа проникли в здание Капитолия. Законодатели были эвакуированы в безопасные места.

Ранее "Областная газета" сообщала, что церемония инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена запланирована на 20 января. Из-за коронавируса будет отменён традиционный двухчасовой парад к Белому дому.

Вместо него американские телеканалы покажут виртуальную версию парада, в котором в видеоформате поучаствуют музыканты, танцоры и другие артисты. Смотр всех видов войск состоится на Капитолийском холме при соблюдении социальной дистанции.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.01.2021, 15:57 / Общество
Евгений Куйвашев пожелал уральцам в Рождество мира и добра
07.01.2021, 15:03 / Общество
Президент России поздравил православных христиан с Рождеством
07.01.2021, 14:25 / Политика
Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом
07.01.2021, 13:54 / Общество
17 свердловчан с COVID-19 скончались за последние сутки
07.01.2021, 13:33 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 384 случая коронавируса