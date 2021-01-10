В Киргизии проходят досрочные выборы президента

Явка за первые два часа голосования составила 2,8%. Фото: Информационный отдел ЦИК КР

В Киргизии 10 января проходят голосование на досрочных выборах президента Республики и референдум по форме правления в стране. Явка за первые два часа голосования составила 2,8%.

Как сообщает ЦИК республики, для голосования на досрочных выборах президента страны и референдуме открылись 2 474 избирательных участка, в том числе 48 из них находятся за рубежом. Общее количество избирателей составляет 3 563 574. Почти 50 тысяч из них находятся за рубежом.

Первыми начали голосование кыргызстанцы, проживающие в Южно-Сахалинсе, Владивостоке, Якутске, Иркутске и Новосибирске. Участки на территории республики открылись в 8:00 по местному времени и закроются в 20:00.

На пост главы республики претендуют 17 кандидатов. Изначально было зарегистрировано 18 претендентов, но на заседании 31 декабря ЦИК отменила регистрацию Рашида Тагаева.

Явка на выборах президента Киргизии за первые два часа голосования составила 2,8%. Голосование будет признано состоявшимся при любой явке, а референдум по вопросу о форме правления - при активности граждан свыше 30%.

Напомним, 4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. В ночь на 6 октября демонстранты, не согласные с итогами голосования, захватили в Бишкеке здание парламента (там же находится администрация президента), а также здания правительства, столичной мэрии и генпрокуратуры. Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие парламентские выборы недействительными. После этого в отставку ушли премьер-министр и правительство страны.

На фоне массовых протестов предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков 15 октября подал в отставку.