Лидеры России, Азербайджана и Армении встретятся 11 января в Москве

Встреча пройдёт 11 января в Москве по инициативе Президента России Владимира Путина. Фото: пресс-служба Кремля

Кремль анонсировал трёхсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении. Встреча пройдёт 11 января в Москве по инициативе Президента России Владимира Путина.

В ходе встречи Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никола Пашинян рассмотрят ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудят дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем.

«Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Помимо трёхсторонних переговоров запланированы и отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Напомним, 27 сентября в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались вооружённые столкновения c применением артиллерии, авиации и бронетехники. Лидеры противоборствующих сторон - Азербайджан и Армения - обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

В начале октября после первых переговоров в Москве стороны объявляли о прекращении огня в гуманитарных целях. 9 ноября Президент России Владимир Путин подписал заявление с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о полном прекращении огня.

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