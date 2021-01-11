На досрочных выборах президента Киргизии лидирует Садыр Жапаров

По итогам обработки данных с 98,02% избирательных участков, Садыр Жапаров набрал 79,2% голосов. Фото: скриншот сайта ЦИК Киргизии

На досрочных выборах президента Киргизии побеждает Садыр Жапаров. По итогам обработки данных с 98,02% избирательных участков, он набрал 79,2% голосов.

В Бишкеке Садыр Жапаров набрал 52,13% голосов после обработки всех бюллетеней в столице республики. Для победы в первом туре ему достаточно более половины голосов.

На втором месте в масштабах всей страны оказался Адахан Мадумаров, за которого граждане отдали 6,69% голосов. Всего на пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Явка на выборах составила 39,75%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

Одновременно с выборами президента 10 января в Киргизии также проходил референдум по вопросу о форме правления - президентской или парламентской. За первую высказались 80,99% проголосовавших. Такие данные озвучены после обработки данных с 97,82% участков. Явка на референдуме составила 39,88%.

Напомним, 4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. В ночь на 6 октября не согласные с итогами голосования захватили в Бишкеке здание парламента, где находится и администрация президента, а также здания правительства, столичной мэрии и генпрокуратуры. Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие парламентские выборы недействительными. После этого в отставку ушли премьер-министр и правительство страны.15 октября предыдущий президент республики Сооронбай Жээнбеков тоже подал в отставку. Полномочия президента Киргизии перешли к премьеру-министру Садыру Жапарову. После этого были назначены досрочные выборы лидера государства.