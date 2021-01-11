Избирательная кампания в США завершилась взятием Капитолия

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала Трампа «слугой Путина»… Фото: Пресс-служба президента РФ

Выступая 8 января в эфире американской телекомпании CBS News, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала ныне действующего президента США «помешанным и опасным человеком» и заявила о необходимости возбудить против него уголовное дело «за подстрекательство к мятежу»…

Напомним, 3 ноября 2020 года в США прошли президентские выборы. Но официально избрание нового главы государства состоялось лишь 14 декабря, когда за претендентов на высший пост проголосовали выборщики от каждого штата: Джо Байден получил 306 их голосов, а Дональд Трамп — только 232.

В ходе избирательной кампании наблюдатели отмечали огромное количество различных нарушений, а в штатах Мичиган, Джорджия, Аризона и Пенсильвания, где в начале голосования лидировал Трамп, в последние дни вдруг выяснилось, что победил Байден, причём с очень маленьким отрывом. Это стало причиной множества судебных исков, инициированных действующим президентом, но суды предпочли без особых разбирательств отказать истцам по существу дел, и на 6 января 2021 года было назначено утверждение результатов выборов на совместном заседании обеих палат конгресса США.

Тем не менее Дональд Трамп и после этого отказался признать своё поражение, заявив, что выборщики в спорных штатах «были избраны мошенническим образом» и что речь идёт «о краже поданных за него голосов».

А 6 января к началу совместного заседания палат американского парламента тысячи протестующих вышли в Вашингтоне на митинг, в ходе которого наиболее активные из них прорвали оцепление и ворвались в здание Капитолия. Полиция применила слезоточивый газ и травматическое оружие.

Заметим, что Дональд Трамп сразу же призвал своих сторонников «не нарушать закон, поддержать полицию и оставаться мирными». Но без жертв всё же не обошлось. Одна из протестующих (ветеран военно-воздушных сил США) получила смертельное огнестрельное ранение, ещё четверо скончались от других травм. 47 человек были арестованы.

Джо Байден, который до назначенной на 20 января официальной инаугурации считается избранным, но пока ещё не действующим президентом, выступил с обращением к нации, в котором заявил, что произошедшее в Капитолии — не протест, а мятеж. В тот же день обратился к нации и Дональд Трамп, призвавший протестующих разойтись по домам. Но одновременно в видеообращении на своей странице в Twitter он повторил, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. После этого аккаунт действующего президента соцсеть заблокировала, а её примеру последовали Instagram и Facebook.

Конечно, к такому отношению к себе Трампу не привыкать, ведь с самого начала предвыборной гонки большинство американских СМИ отказывали ему в предоставлении печатных площадей и эфирного времени, а его публикации в Интернете сопровождали предупреждениями «о недостоверности информации». Но теперь и вновь избранный президент, и спикер парламента, и «четвёртая власть» дружно обвиняют его в призывах к мятежу и требуют импичмента. Поневоле вспомнишь совет античных юристов искать тех, кому совершённое преступление выгодно. Вряд ли штурм Капитолия, в котором, кстати, «засветились» персонажи, ранее активно участвовавшие в беспорядках, провоцировавшихся в разных городах США сторонниками демократической партии, был выгоден Трампу.

Возникает также вопрос: зачем нужно отстранять действующего главу государства от власти за считаные дни до официальной передачи её новому президенту? Нэнси Пелоси пояснила: если сейчас не объявить ему импичмент, через четыре года Трамп сможет баллотироваться в президенты на второй срок. Стало быть, понимают в партии Джозефа Байдена, что разрешить внутренний конфликт в США за четыре предстоящих года у них не получится, а столь же нагло повторить фокусы с подсчётом голосов на выборах 2024 года — значит окончательно убить и так уже изрядно подорванную веру в американскую демократию.

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