Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели переговоры по Нагорному Карабаху

Российский лидер предложил сторонам обсудить новые шаги по ключевым направлениям в преодолении кризиса. Фото: пресс-служба Кремля.

В Москве состоялась трёхсторонняя встреча Президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Российский лидер предложил сторонам обсудить новые шаги по ключевым направлениям в преодолении кризиса.

Глава РФ заявил, что трёхсторонние договорённости, которые были прописаны в заявлении от 9 ноября, последовательно реализуются. По его словам, это создаёт необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования конфликта на справедливой основе.

"Сегодня было бы важно, прежде всего, наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Президент России подчеркнул, что особое внимание нужно уделить вопросам открытия границ, а также разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе. Решением данной задачи займётся рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

Российский лидер поблагодарил глав Армении и Азербайджана за положительную реакцию на посреднические действия России, направленные на прекращение боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Владимир Путин напомнил, что по просьбе сторон контроль за соблюдением перемирия осуществляют российские миротворцы. Также он сказал, что Межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху функционирует успешно.

"Из России в зону конфликта доставлено уже свыше 800 тонн стройматериалов, всего – более 1,5 миллиона тонн гуманитарных грузов. Населению предоставляется медицинская помощь. От мин очищено свыше 479 гектаров территории, проверено 182 километра дорог, 710 зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено более 22 тысяч взрывоопасных предметов", - рассказал Владимир Путин.

За прошедшие полтора месяца в Нагорный Карабах вернулись 48 тыс. беженцев. Также Азербайджан и Армения произвели обмен пленными и телами погибших.