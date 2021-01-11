Джозеф Байден выдвинул бывшего посла США в России Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ. Фото: Павел Ворожцов.

Избранный президент Соединённых штатов Америки Джозеф Байден выдвинул на должность главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) экс-посла РФ, дипломата Уильяма Бернса. Он пробыл послом США в России с 2005 по 2008 годы.

О выдвижении Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ сообщает ТАСС со ссылкой на информацию с сайта переходной команды Джозефа Байдена. Бернс занимал должность первого замгоссекретаря США с 2011 по 2014 года, а в последние годы является президентом Фонда Карнеги. Всего он работал в качестве дипломата 33 года.

Уильям Бернс считает, что для США очень важно сохранить договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) в качестве меры защиты от России. Кроме того, дипломат не раз указывал на увеличение влияния РФ на Ближнем Востоке.

Бывший посол в России высказывал мнение, что НАТО необходимо сфокусироваться не на расширении, а на сплочении действующих членов. Также он говорил, что одним из приоритетов США должна стать поддержка Евросоюза после выхода из него Великобритании.

Напомним, 6 января, Сенат и Палата представителей Конгресса США собрались на совместное заседание, в рамках которого они должны были утвердить итоги президентских выборов. Однако заседание было приостановлено из-за возражений республиканцев, которые отказались утверждать победу демократа Джозефа Байдена.

Позже заседание было экстренно прекращено ‒ сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвали оцепление полиции и проникли в здание Капитолия. Законодателей эвакуировали в безопасные места. 7 января Конгресс США утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны.