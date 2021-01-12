Президент Португалии сдал положительный тест на COVID-19

Все мероприятия с участием главы государства, запланированные на ближайшие дни, отменены. Фото: скриншот с сайта президента Португалии

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заразился новой коронавирусной инфекцией. Все мероприятия с участием главы государства, запланированные на ближайшие дни, отменены.

О заражении лидера Португалии COVID-19 сообщается на официальном сайте президента страны. Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно.

«Вчера тест президента республики дал отрицательный результат, и, хотя сегодняшний тест на антиген отрицательный, в 21:40 стало известно, что тест ПЦР был положительным», - говорится в сообщении.

Президент республики уже проинформировал председателя Ассамблеи республики, премьер-министра и министра здравоохранения.

На момент сдачи положительного теста Марселу Ребелу де Соуза работал в районе Белен. Теперь президент останется в этом районе на профилактической изоляции.

Глава государства отменил все мероприятия на следующие несколько дней, в том числе заседание с экспертами Infarmed и назначенных на завтра слушаний политических партий.

Добавим, что по данным статистики Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Португалии выявлено 489 тысяч случаев COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирусом заболел президент Абхазии Аслан Бжания.

Также "Областная газета" писала о том, что COVID-19 диагностировали у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента США Дональда Трампа, премьер-министра Грузии Георгия Гахарии и президента Украины Владимира Зеленского. Болезнь также перенёс председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.