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12 января 2021, 13:52

США направили России приглашение на инаугурацию Джозефа Байдена

Флаг США

Присутствовать на торжественном мероприятии будет посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Павел Ворожцов.

Россия получила приглашение от Соединённых Штатов Америки на инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена. Присутствовать на торжественном мероприятии будет посол России в США Анатолий Антонов.

"Мы получили приглашение. Планируется, что посол примет участие в торжественной церемонии в качестве гостя", - сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Вашингтоне.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков высказывал предположение об участии Анатолия Антонова в инаугурации нового главы США.

Напомним, 6 января, Сенат и Палата представителей Конгресса США собрались на совместное заседание, в рамках которого они должны были утвердить итоги президентских выборов. Однако заседание было приостановлено из-за возражений республиканцев, которые отказались утверждать победу демократа Джозефа Байдена.

Позже заседание было экстренно прекращено ‒ сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвали оцепление полиции и проникли в здание Капитолия. Законодателей эвакуировали в безопасные места. 7 января Конгресс США утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны.

Ранее сообщалось, что церемония инаугурации Джозефа Байдена запланирована на 20 января. Из-за коронавируса будет отменён традиционный двухчасовой парад к Белому дому.

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Областная газета Свердловской области

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