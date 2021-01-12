Переговоры по Нагорному Карабаху прошли в Кремле по инициативе Президента России. Фото: Kremlin.ru

В Москве 11 января прошли трёхсторонние переговоры высших руководителей России, Азербайджана и Армении. Стороны обсудили ход реализации договорённостей, изложенных в заявлении лидеров трёх стран по ситуации в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года, и наметили дальнейшие шаги по решению имеющихся в этом регионе проблем.

По окончании встречи её участники сделали заявления для прессы, тексты которых опубликованы на официальном сайте kremlin.ru. Президент России Владимир Путин в своём заявлении отметил, что достигнутое 9 ноября прошлого года мирное соглашение по Нагорному Карабаху в целом соблюдается, и никаких серьёзных инцидентов за прошедшие два месяца не было отмечено. Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами, благодаря чему в регион уже вернулось свыше 48 тысяч беженцев. В настоящее время там идёт активная работа по восстановлению систем энергоснабжения, жилищ и социальной инфраструктуры.

Состоявшуюся 11 января встречу российский лидер назвал исключительно важной и полезной потому, что её участники смогли договориться о дальнейшем развитии ситуации в регионе. Решено, в частности, создать рабочую группу во главе с вице-премьерами правительств Азербайджана, Армении и России, которая ближайшее время разработает и представит конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона, реализация которых, по словам российского лидера, пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам и всему региону, а значит, и интересам Российской Федерации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил особую важность содержащегося в совместном заявлении пункта о разблокировании транспортных коммуникаций, что, по его словам, отвечает интересам народов Азербайджана, Армении и России. При этом он выразил уверенность, что и соседние страны активно включатся «в создание транспортных коридоров в нашем регионе». Как сообщает агентство «Интерфакс», азербайджанский лидер рассказал, что на территории Нагорного Карабаха планируется создание железнодорожной инфраструктуры, которая изменит транспортную конфигурацию всего Кавказа. Благодаря этому Баку получит транспортную связь с Нахичеванской автономной республикой и новый путь в Турцию, а Ереван – прямое сообщение через Азербайджан с Россией и Ираном.

А вот премьер Армении Никол Пашинян заявил, что хотя режим прекращения огня в зоне конфликта обеспечить удалось, остаётся много нерешённых вопросов. Прежде всего – вопрос статуса Нагорного Карабаха, переговоры по которому, как он считает, необходимо продолжать в рамках Минской группы ОБСЕ (сопредседателями которой являются Россия, США и Франция. – Прим. «ОГ»).

Нерешённым, по словам армянского лидера, остаётся пока и вопрос возвращения военнопленных, который он назвал «самым чувствительным и болезненным гуманитарным вопросом». В то же время Никол Пашинян согласился, что реализация достигнутых в ходе переговоров договорённостей «может изменить экономический образ и облик нашего региона и привести к ещё более надёжным гарантиям безопасности».

КСТАТИ Как сообщает официальный сайт Минобороны РФ mil.ru, подразделения российского миротворческого контингента в настоящее время ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Наблюдательные посты российских миротворцев оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», которые обеспечивают защиту военнослужащих от стрелкового оружия и осколков при ведении кругового наблюдения за близлежащей территорией, а инфраструктура каждого поста включает в себя также комфортабельный жилой модуль для личного состава, модуль для приготовления и приёма пищи и оборудованный агрегатами для постоянной подачи электроэнергии технологический блок-модуль.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

По окончании переговоров Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян сделали заявления для прессы. Фото: Kremlin.ru

Численность российского миротворческого контингента составляет около 2 тысяч человек. Фото: Пресс-служба МО РФ

За два месяца в свои жилища в Нагорном Карабахе вернулось более 43 тысяч беженцев. Фото: Пресс-служба МО РФ