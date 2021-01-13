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13 января 2021, 13:40

Президент Армении госпитализирован с коронавирусной инфекцией

Армен Саркисян

Он был госпитализирован с высокой температурой и двусторонней пневмонией. Фото: сайт администрации президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян подхватил COVID-19. Он был госпитализирован с высокой температурой и двусторонней пневмонией.

О заболевании главы государства сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президентского аппарата.

"Президент Армен Саркисян, который заразился новым типом коронавируса и проходил лечение в домашних условиях, госпитализирован. У президента Саркисяна есть типичные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония", - говорится в сообщении.

В администрации уточняют, президент Армении проводил новогодние праздники со своей семьёй в Лондоне. 5 января он сдал тест на COVID-19, который дал положительный результат. Его супруга, Нуне Саркисян, также подхватила инфекцию, однако она проходил лечение в Великобритании.

Напомним, вчера стало известно, что коронавирус подхватил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза. У него болезнь протекает бессимптомно.

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13.01.2021, 13:40 / Политика
Президент Армении госпитализирован с коронавирусной инфекцией