Вице-президент США Майкл Пенс выступил против отставки Дональда Трампа

Палата представителей проголосовала за применение 25-й поправки к Конституции. Фото: Павел Ворожцов

Вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранять американского лидера Дональда Трампа от власти. Палата представителей проголосовала за применение 25-й поправки к Конституции, которая позволяет признать главу государства недееспособным.

«Я не считаю, что такое развитие событий отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей Конституции», - пояснил свое решение вице-президент.

Соответствующее заявление содержится в распространенном Белым домом письме к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Согласно 25-й поправке, в случае досрочного прекращения полномочий президента из-за недееспособности, пост главы государства занимает вице-президент.

«На прошлой неделе я не уступил давлению с целью выйти за рамки своих конституционных полномочий, чтобы определить итоги выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьёзное время в жизни нашей страны», - приводит слова вице-президента ТАСС.

Отмечается также, что поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома.

Напомним, президентские выборы прошли в США 3 ноября 2020 года. Официально избрание нового главы государства состоялось лишь 14 декабря, когда за претендентов на высший пост проголосовали выборщики от каждого штата: Джо Байден получил 306 их голосов, а Дональд Трамп — только 232.

Утверждение результатов выборов на совместном заседании обеих палат конгресса США было назначено на 6 января 2021 года. Дональд Трамп отказался признать своё поражение.

6 января к началу совместного заседания палат американского парламента тысячи протестующих вышли в Вашингтоне на митинг, в ходе которого наиболее активные из них прорвали оцепление и ворвались в здание Капитолия. Полиция применила слезоточивый газ и травматическое оружие.

Выступая 8 января в эфире американской телекомпании CBS News, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала ныне действующего президента США «помешанным и опасным человеком» и заявила о необходимости возбудить против него уголовное дело «за подстрекательство к мятежу»