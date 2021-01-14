Палата представителей конгресса США объявила Дональду Трампу импичмент

Он стал первым в истории главой Соединённых Штатов, которому нижняя палата вынесла импичмент дважды. Фото: пресс-служба Кремля.

Члены палаты представителей конгресса США проголосовали за импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Он стал первым в истории главой Соединённых Штатов, которому нижняя палата вынесла импичмент дважды.

Как сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на результаты голосования, за это проголосовали 232 конгрессмена, против - 197. Ему предъявлено обвинение по статье "подстрекательство к мятежу". Согласно резолюции, действия Дональда Трампа соответствуют формулировке конституции "тяжкие преступления и проступки", совершение которых является достаточным основанием для объявления импичмента.

Для отстранения нынешнего президента от управления государством необходимо, чтобы его осудили по итогам процесса в сенате, но республиканцы отказываются созывать сенат до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая состоится 20 января.

Напомним, 6 января, Сенат и Палата представителей Конгресса США собрались на совместное заседание, в рамках которого они должны были утвердить итоги президентских выборов. Однако заседание было приостановлено из-за возражений республиканцев, которые отказались утверждать победу демократа Джозефа Байдена.

Позже заседание было экстренно прекращено ‒ сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвали оцепление полиции и проникли в здание Капитолия. Законодателей эвакуировали в безопасные места. 7 января Конгресс США утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны.

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