В МИД РФ заявили о скором выходе России из Договора по открытому небу

В России начались внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Фото: Павел Ворожцов

В России начались внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. С таким заявление выступило МИД РФ.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», - говорится в официальном заявлении российского МИДа.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он позволяет участникам совершать полёты в воздушном пространстве стран-подписантов для наблюдения за военной деятельностью. До недавнего времени участниками договора были 34 государства.

22 ноября 2020 года США вышли из Договора по открытому небу. Такое решение американская сторона объяснила тем, что Россия якобы нарушила соглашение. Россия, в свою очередь, возразила, что следует условиям договора, и выдвинула встречные обвинения. Решение о выходе Штатов из договора прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что теперь «документ утрачивает свою жизнеспособность».

В сегодняшнем заявлении МИД РФ отмечается, что с выходом США из Договора «был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесён серьёзный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности».

«Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», - говорится в заявлении российского МИДа.

Ожидается, что после завершения внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН, соответствующее уведомление будет направлено депозитариям.