Зампред Совбеза РФ оценил итоги президентских выборов в США. Фото: Павел Ворожцов.

В день первой годовщины своей работы в должности заместителя председателя Совета Безопасности России (на этот пост он был назначен 16 января 2020 года) бывший Президент РФ и бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил в ТАСС с большой статьёй «Америка 2.0. После выборов», в которой проанализировал итоги прошедшей в США избирательной кампании. «Облгазета» выбрала самые важные тезисы.

Американский раскол

Итоги американских президентских выборов подтвердили, что проблемы в электоральной системе США носят системный характер, считает Дмитрий Медведев. Поскольку при существующей в Америке избирательной системе проиграть по голосам выборщиков может даже кандидат, обогнавший конкурента более чем на 100 миллионов голосов, складывается ситуация, когда американские избиратели уже не верят, что итоги выборов отражают их волю.

При этом проблема доверия к итогам выборов в США сегодня особенно остра в связи с тем, что страна расколота. Растёт противостояние между консервативной Америкой и сторонниками пересмотра традиционных ценностей, между законопослушными гражданами и теми, кто готов на активный уличный протест, между занятыми в высокотехнологичных отраслях и теми, кто остаётся за бортом технологической революции.

Учат демократии других. А сами?

Итоги американских выборов не соответствуют тем нормам, которые Вашингтон высокомерно навязывает другим странам, пишет зампред российского Совбеза. Так, представители США постоянно заявляют, что государства – участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обязаны выполнять рекомендации Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за выборами. Хотя сами США эти рекомендации не выполняют. Из-за архаичности избирательной системы у федерального правительства США нет полномочий устанавливать процедуры даже для федеральных выборов, так как это относится к прерогативе штатов. В результате на выборах 2020 года только в пяти штатах и в округе Колумбия полностью обеспечивалась возможность международного наблюдения за ходом голосования, а в 18 штатах доступ для наблюдателей БДИПЧ на избирательные участки был вовсе закрыт.

Впрочем, технологии, которые раньше США использовали для демократизации других государств, сегодня бумерангом вернулись в Вашингтон. Холодная гражданская война, идущая там на протяжении нескольких месяцев, достигла апогея 6 января, когда несогласные с итогами выборов штурмовали Капитолий. Раскол в американском обществе продолжает нарастать, а ситуация, спровоцированная цепочкой событий, в основе которых лежит архаичная система выборов, может привести к новым волнам насилия и беспорядков, уверен Дмитрий Медведев.

IT-компании – выше президентов и правительств?

Важный вопрос, который обострили американские выборы, – беспрецедентная роль в публичной политике социальных сетей, а значит, частных IT-компаний, которым они принадлежат. Обычные американские СМИ, чья деятельность регулируется законами, хотя и занимали позицию того или иного кандидата, но всё же полагали необходимым транслировать высказывания и его оппонентов. Социальные же сети находятся вне такого регулирования и развязали против одного из кандидатов настоящую информационную войну без правил. Публикации Дональда Трампа в Twitter, где у него более 85 млн подписчиков, сначала маркировались как «недостоверные», а затем были вообще скрыты для чтения. А события в Капитолии привели к беспрецедентной блокировке аккаунтов действующего президента во всех социальных сетях, где общее число его подписчиков составляет порядка 200 млн человек. Блокируют не только Трампа, но и десятки тысяч его сторонников. «Что это, как не оголтелая цензура?» – вопрошает Дмитрий Медведев.

Улучшения российско-американских отношений не ждём

Конечно, выборы президента – внутреннее дело США, но поскольку речь идёт о государстве, непосредственно влияющем на фундаментальные мировые процессы, всему миру становится всё более «неудобно» работать с таким непредсказуемым партнёром, отмечает Дмитрий Медведев. Что же касается отношений между Москвой и Вашингтоном, то они уверенно идут по нисходящей при любых хозяевах Белого дома, а от избранного президента США ничего позитивного в адрес России пока не прозвучало. Джо Байден, напоминает зампред Совбеза РФ, известен откровенно недружественной агрессивной риторикой в отношении Москвы. Так что в ближайшие годы наши взаимоотношения, по всей видимости, останутся крайне холодными.

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Опубликовано в №007 от 19.01.2021