Дональд Трамп выступил с прощальной речью

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к американцам с прощальной речью. Фото: скриншот записи видеообращения

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к американцам с прощальной речью. Республиканец признал приход новой администрации и пообещал молиться за успехи Джозефа Байдена.

Выдержки из последнего обращения Дональда Трампа к нации в роли американского лидера приводятся на сайте Белого дома.

«Завершая свой срок пребывания на посту 45-го президента Соединённых Штатов, я стою перед вами и искренне горжусь тем, чего мы достигли вместе. Мы сделали то, ради чего пришли сюда, и даже больше. На этой неделе мы торжественно открываем новую администрацию и молимся за её успех в обеспечении безопасности и процветания Америки. Мы направляем наши наилучшие пожелания, а также желаем им удачи», - открыл своё прощальное выступление Дональд Трамп.

Подводя итоги своего правления, Дональд Трамп заявил, что восстановил мощь и лидерство США, построив «величайшую экономику в мировой истории».

«Весь мир страдал, но Америка превзошла другие страны в экономическом отношении из-за нашей невероятной экономики и экономики, которую мы построили. Мы также открыли наши энергетические ресурсы и стали мировым производителем нефти и природного газа номер один. Опираясь на эту политику, мы построили величайшую экономику в мировой истории», - заявил республиканец.

Дональд Трамп поблагодарил за поддержку всю свою семью, вице-президента Майка Пенса с его семьёй, начальника штаба Марка Медоуза, сотрудников Белого дома, кабинета министров и администрации президента, а также Секретную службу Соединённых Штатов.

Кроме того, 45-й президент США заявил, что гордится тем, «что стал первым президентом за последние десятилетия, который не начал новых войн».

Напомним, президентские выборы прошли в США 3 ноября 2020 года. Официально избрание нового главы государства состоялось лишь 14 декабря, когда за претендентов на высший пост проголосовали выборщики от каждого штата: Джо Байден получил 306 их голосов, а Дональд Трамп — только 232.

Утверждение результатов выборов на совместном заседании обеих палат конгресса США было назначено на 6 января 2021 года. Дональд Трамп отказался признать своё поражение.

6 января к началу совместного заседания палат американского парламента тысячи протестующих вышли в Вашингтоне на митинг, в ходе которого наиболее активные из них прорвали оцепление и ворвались в здание Капитолия. Полиция применила слезоточивый газ и травматическое оружие. Комментируя события 6 января, действующий президент США заявил что политическому насилию, сравнимому с нападением на Капитолий, не может быть оправдания.

«Все американцы были в ужасе от нападения на Капитолий. Политическое насилие - это атака на всё то, что чтят американцы. С этим никогда нельзя мириться», - приводит слова американского лидера Белый дом.

14 января члены Палаты представителей конгресса США проголосовали за импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Он стал первым в истории главой Соединённых Штатов, которому нижняя палата вынесла импичмент дважды.

Читайте также:

Избирательная кампания в США завершилась взятием Капитолия.