Дональд Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Джозефа Байдена

Дональд Трамп покинул Белый дом. Фото: скрин трансляции телеканала NBC News

Действующий президент США Дональд Трамп покинул Белый дом вместе со своей супругой Меланией. Инаугурации избранного президента Джозефа Байдена они дожидаться не стали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала NBC News.

Ранее республиканец выступил перед американцами с прощальной речью. Затем он вместе с первой леди, в последний раз воспользовавшись президентским бортом номер один, направился в своё поместье во Флориде.

Инаугурация избранного президента Джозефа Байдена запланирована на полдень по местному времени (20:00 мск).

Напомним, выборы прездидента США прошли 3 ноября 2020 года, но фициально избрание нового главы государства состоялось лишь 14 декабря, когда за претендентов на высший пост проголосовали выборщики от каждого штата: Джозеф Байден получил 306 их голосов, а Дональд Трамп — только 232.