Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Байден объявил день своей инаугурации 20 января национальным днём единства. Фото: с сайта Белого дома

В США прошла инаугурация 46-го президента Джозефа Байдена. Новый лидер Соединённых Штатов уже подписал около 15 указов.

45-й президент, республиканец Дональд Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Джозефа Байдена. Нового президента приветствовал 44-й президент Барак Обама. На церемонии был также вице-президент Майк Пенс. В рамках инаугурации Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис произнесли торжественные клятвы у здания Конгресса США на Капитолийском холме.

Инаугурационная речь нового президента длилась более 20 минут.

"Это день Америки. Это день демократии. День истории, надежды на обновление и решимости в горниле беспрецедентных испытаний. Америка столкнулась с новым вызовом и ответила на него. Сегодня мы празднуем триумф не кандидата, а дела - дела демократии", - заявил Байден. Он также призвал американцев объединиться и к борьбе с политическим экстремизмом и внутренним терроризмом. По словам нового президента, среди проблем, которые предстоит решить США, есть проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

Джозеф Байден объявил день своей инаугурации 20 января национальным днём единства, пишет ТАСС. Кроме того, в первый день пребывания в должности президента, он подписал около 15 указов. Среди них документ об отмене решения о выходе США из ВОЗ, о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату, о 100-дневном режиме ношения масок, о мерах по улучшению ситуации с бедностью, об отмене запрета на въезд граждан некоторых мусульманских стран.