Новый президент США вступил в должность

Фото: Сайт Белого дома США

20 января в Вашингтоне состоялась официальная церемония вступления в должность 46-го президента США Джозефа Байдена.Мероприятие прошло с существенными отклонениями от установленной традиции.

Если в былые годы уходящий президент лично встречал нового главу государства и принимал участие в его инаугурации, то нынче Дональд Трамп произнёс прощальную речь и покинул столицу улетев вместе с супругой во Флориду за несколько часов до начала церемонии. Напомним, что об отказе признавать победу своего соперника и участвовать в его инаугурации 45-й президент США ранее написал в Twitter, после чего его аккаунты были заблокированы и не только в этой, но и в целом ряде других социальных сетей. Единственным представителем уходящей администрации, принявшим участие в церемонии стал бывший вице-президент Майк Пенс.

Ещё одним отличием от предыдущих инаугураций стали беспрецедентные меры безопасности: территорию вокруг Капитолия обнесли стальным забором с колючей проволокой, а поддерживать порядок в Вашингтоне полиции помогали введённые в город 25 тысяч бойцов Национальной гвардии США. Зато значительно сократилось количество приглашённых на церемонию гостей — если раньше пригласительные билеты на участие в президентских инаугурациях получали до 200 тысяч человек, то в нынешнем мероприятии участвовали лишь чуть более тысячи гостей, в том числе - бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш со своими супругами. Россию на мероприятии представлял посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Присягу новый американский президент принял на ступенях Капитолия и там же произнёс инаугурационную речь, в которой пространно говорил о том, что в результате прошедших выборов "был услышан голос народа", что "демократия победила", а "Америка прошла через испытания, которые сделали её сильнее и теперь народ США неразделим".

А в Белый дом Джозеф Байден и его вице-президент Камала Харрис отправились с эскортом, но без традиционного шествия во главе толпы сторонников, как это было принято на предыдущих инаугурациях. Почётного права сопровождать президентский кортеж удостоилась лишь группа представителей университетов Делавэра и Ховарда, которые в своё время окончили соответственно Байден и Харрис.