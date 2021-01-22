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22 января 2021, 20:30

Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует предложение США по продлению СНВ-3

Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что Россия выступает за сохранение СНВ-3. Фото: пресс-слудба Кремля.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу лидера США Джозефа Байдена о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Он отметил, что Россия выступает за сохранение СНВ-3.

"Сам по себе факт наличия политической воли в продлении документа, мы можем приветствовать, но мы не знаем, о чём конкретно готова говорить американская сторона, у нас есть свои позиции, хорошо известная последовательная позиция", — цитируют Пескова "Известия".

Представитель Кремля подчеркнул, что пока не готов давать оценку деталям данного предложения, так как их ещё предстоит изучить.

Срок действия ДСНВ исктекает в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Ранее Соединённые Штаты заявляли, что не планируют продлевать Договор.

Областная газета Свердловской области

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