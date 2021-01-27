Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый телефонный разговор

Известно, что после разговора Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о продлении СНВ-3 на пять лет. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин первый раз поговорил по телефону с приступившим к обязанностям президентом США Джозефом Байденом. К Кремле сообщили, что "беседа носила деловой и откровенный характер".

Лидеры стран обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, а также в торгово-экономической сфере.

"Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществлённым обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов", - рассказали в пресс-службе Кремля.

Известно, что после разговора Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о продлении СНВ-3 на пять лет. Депутаты могут рассмотреть его сегодня на заседании. Срок действия ДСНВ исктекает в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году.

Среди международных тем Владимир Путин и Джозеф Байден обсудили односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематику сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование. Кроме того, речь заходила о российской инициативе по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Напомним, что инаугурация 46-го президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена прошла 20 января 2021 года. В ходе первого телефонного разговора Президент РФ поздравил его с началом работы на посту и выразил надежду на нормализацию отношений между странами.