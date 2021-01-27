Госдума рассмотрит законопроект о продлении ДСНВ

Законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ внесён в Госдуму. Фото: Ирина Порозова.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США будет продлён на пять лет. Законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ внёсен в Госдуму Президентом РФ Владимиром Путиным.

"Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ), положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ, положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в базе Системы обеспечения законодательной деятельности.

Пролонгация Договора благоприятно скажется на международной обстановке, так как позволит сохранить предсказуемость стратегических взаимоотношений России и Соеднинённых Штатов и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения.

Законопроект уже направлен в профильный комитет ГД по международным делам. До сегодняшнего пленарного заседания комитет примет решение о его вынесении на рассмотрение, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Напомним, ДСНВ был подписан сторонами в апреле 2010 года. Срок действия Договора составляет 10 лет. Изначально Соединённые Штаты заявляли, что не планируют продлевать договор, однако позже их позиция изменилась. Недавно заступивший на должность президента США Джозеф Байден выступил с инициативой о продлении ДСНВ.

Накануне Президент России Владимир Путин и американский лидер Джозеф Байден провели телефонный разговор, после которого и был внесён данный законопроект.