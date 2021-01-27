Владимир Путин заявил, что новая мировая война привела бы к "концу цивилизации"

Владимир Путин указал на то, что сегодня в мире происходит деградация системы глобальной безопасности и увеличение числа региональных конфликтов. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин выступил на открытии сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021", который организовал Всемирный экономический форум. В ходе своей речи российский лидер отметил, что новый глобальный конфликт мог бы привести к концу цивилизации.

Владимир Путин указал на то, что сегодня в мире происходит деградация системы глобальной безопасности и увеличение числа региональных конфликтов.

"Неспособность и неготовность разрешать мировые проблемы в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой глобальный, горячий конфликт, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации", - сказал Президент России.

Также он заявил, что явной угрозой в новом десятилетии может стать дальнейшее обострение всего комплекса международных проблем.

"Можно ожидать, что более агрессивным станет характер и практических действий, включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных, управляемых сателлитов. Использование торговых барьеров, не легитимные санкции, ограничения финансовой, технологической, информационной сферы", - отметил российский лидер.

Владимир Путин считает, что такая "игра без правил" приведёт к возрастанию рисков одностороннего применения военной силы. В свою очередь, по мнению Президента РФ, это умножит количество горячих точек на планете.