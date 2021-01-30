Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США

Президент России подписал закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ между РФ и США. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал закон "О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2010 году Договор был подписан сторонами на период до 5 февраля 2021 года. Теперь срок его действия продлён ещё на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ). Документ распространяется на существующие типы тяжёлых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), а также на пусковые установки МБР и БРПЛ.

Как отмечается на сайте Кремля, продление ДСНВ отвечает национальным интересам России, позволяет сохранить предсказуемость стратегических взаимоотношений двух государств, поддержать стратегическую стабильность в мире. Кроме того, достигнутые договорённости благоприятно скажутся на международной обстановке и будут способствовать ядерному разоружению.

Напомним, Россия и США договорились о продлении ДСНВ 26 января, после чего Владимир Путин внёс законопроект о ратификации данного соглашения в Госдуму. 27 января нижняя палата парламента приняла закон, в тот же день он был одобрен Советом Федерации.