В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении

В Кремле с тревогой наблюдают за за развитием ситуации в Армении. Фото: Владимир Мартьянов

В Кремле прокомментировали ситуацию с призывами Генштаба ВС Армении отправить в отставку премьер-министра и правительство. Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это внутреннее дело Армении.

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. И считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе", - передаёт ТАСС слова Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря Президента России, контактов между Москвой и Ереваном пока не было, при необходимости их оперативно организуют.

Сегодня в Генштабе ВС Армении заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации" и что они требуют их отставки. Премьер-министр страны Никол Пашинян расценил это как попытку военного переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики у здания правительства. Он уже вышел к своим соратникам и сообщил, что не уверен в том, что его отставка разрешит проблему. Затем премьер-министр возглавил шествие вышедших на площадь.

Объединенная оппозиция Армении собирается провести митинг на площади Свободы.