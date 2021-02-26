Владимир Путин обсудил с Николом Пашиняном происходящее в Армении

Глава Российского государства призвал все стороны к сдержанности. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении. Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Ереване и урегулирования ситуации в рамках закона.

"Глава Российского государства призвал все стороны к сдержанности", - сообщает пресс-службе Кремля.

В четверг военные Армении выступили с призывом отправить в отставку премьера и правительство. Никол Пашенян расценил это как попытку военного переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики у здания правительства. Прошли также массовые акции его противников. Премьер-министр заявил о решении уводить начальника Генштаба ВС Армении, окончательно этот вопрос пока не решён.

Накануне в Кремле уже заявили о том, что с тревогой наблюдают за развитием ситуации в Армении. "Считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе", - заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.