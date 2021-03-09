По делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова пожизненные сроки получили пять человек

Андрей Карлов работал Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Турецкой Республике с 12 июля 2013 года. Фото: mid.ru

Спустя более четырёх лет после убийства посла России в Турции Андрея Карлова в Анкаре вынесли приговор обвиняемым. Пять человек получили пожизненные сроки, ещё восемь - тюремные сроки от 5 до 15 лет.

Приговор озвучили 9 марта во Втором суде Анкары по особо тяжким преступлениям.

Напомним, что Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок" в центре современного искусства. В России расценили произошедшее как террористический акт. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "подлым убийством" и провокацией, которая направлена на срыв добрых отношений с Турцией и урегулирования в Сирии. Наша страна направляла в Анкару следственную группу для расследования убийства посла.

Следствие по делу об убийстве Андрея Карлова шло два года. В ноябре 2018 года обвинительное заключение было передано в суд. К ответственности были привлечены 28 человек, 6 из них оправданы. Салих Йылмаз признан виновным в "отдаче приказа" на убийство убийце Мевлюту Мерту Алтынташу, он приговорён к двум пожизненным срокам. Аналогичное наказание получил Шахин Сегут, которого суд признал "куратором убийцы", пишет ТАСС. По одному пожизненному сроку получили ещё три человека, а ещё восемь - тюремные сроки от 5 до 15 лет.

В МИД РФ уже заявили, что удовлетворены вынесенным приговором по делу об убийстве Андрея Карлова. Российская сторона рассчитывает получить результаты судебного разбирательства.

"Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжёлый след в истории современных российско-турецких отношений. Отдаем должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат", - говорится в официальном заявлении министерства.