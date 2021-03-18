В Екатеринбург прибыл посол Италии в России

В программу визита посла также включены встреча с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, посещения Среднеуральской ГРЭС, УрФУ и ряда культурных учреждений. Фото: Алексей Кунилов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано прибыл в Екатеринбург. Перед визитом дипломата «ОГ» удалось заочно взять у него интервью, а в день приезда – вручить ему выпуск газеты с этим материалом.

Центральным событием визита посла стала встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Они обсудили участие Италии в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021 в качестве страны-партнёра и увеличение итальянского присутствия на Среднем Урале. В ходе пресс-подхода после встречи Паскуале Терраччано назвал компании, которые планируется представить на выставке. Это, в частности, международная энергетическая группа Enel, нефтегазовая компания Eni, машиностроительный холдинг Leonardo и производитель автомобильных шин Pirelli.

В программу визита посла также включены встреча с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, посещения Среднеуральской ГРЭС, УрФУ и ряда культурных учреждений.

Господин посол добавил, что находится в Екатеринбурге впервые, но уже понял, что это очень красивый город.

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